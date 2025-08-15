У Білорусі включили до списку «екстремістів» Ніну Багінську — пенсіонерку, яка стала символом протесту 2020 року

Новини

Білоруську 78-річну активістку Ніну Багінську внесли до списку «екстремістів». Раніше проти неї порушили кримінальну справу.

Про це пише білоруське медіа «Зеркало».

Це повʼязано з тим, що набуло чинності рішення суду Мінська в справі Багінської, якій інкримінували «неодноразове порушення порядку організації чи проведення масових заходів».

Білоруська пенсіонерка Ніна Багінська стала одним із символів білоруського протесту у 2020 році. Тоді в мережі зʼявилося відео, де літня жінка несе в руках червоно-білий прапор, а коли «омонівець» намагається її зупинити, вона з викликом відповідає: «Я гуляю». Багінська виходить на протести з 1988 року, уболіває за білоруську мову і культуру, а ще її не раз затримував ОМОН.

За даними білоруських медіа, протягом 2024 року Багінську тричі притягували до адміністративної відповідальності за статтею про несанкціоноване пікетування через біло-червоно-білу символіку. Загальна сума штрафів становила 7 200 білоруських рублів — це близько 90 тисяч грн.

У травні 2025-го влада Білорусі порушила кримінальну справу проти 78-річної активістки.