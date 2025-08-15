Танцювали хіп-хоп і грали у футбол: у Пекіні стартували перші Всесвітні ігри гуманоїдних роботів

Новини

AP Photo / Ng Han Guan

Людиноподібні роботи танцювали хіп-хоп, демонстрували бойові мистецтва та грали на музичних інструментах під час відкриття перших Всесвітніх ігор гуманоїдних роботів у Пекіні 14 серпня.

Про це повідомляє Accociated Press.

На відкритті роботи продемонстрували футбольні та боксерські поєдинки, а також інші види спорту, підбадьорювали глядачів і робили сальто. Один робот-футболіст після кількох спроб забив гол, змусивши воротаря впасти на землю. Інший гравець упав, але зміг підвестися без допомоги.

Роботи також демонстрували модні капелюхи й одяг разом з моделями-людьми. Під час одного з виходів робот-модель упав і його довелося зносити зі сцени.

Змагання розпочинаються 15 серпня. У них братимуть участь понад 500 гуманоїдних роботів у складі 280 команд із 16 країн, зокрема зі США, Німеччини та Японії. Вони змагатимуться у футболі, бігу і боксі. Подія відбувається на тлі активізації зусиль Китаю щодо розробки гуманоїдних роботів, які працюють на базі штучного інтелекту.

У змаганнях беруть участь команди робототехнічних компаній та китайських університетів, зокрема із Цінхуа і Пекіну. Також змагаються три середні школи.

Захід триватиме три дні та завершиться в неділю, 17 серпня. Квитки коштують від $25 до $80.