На Алясці відбувся проукраїнський мітинг через зустріч Трампа і Путіна

Marc Lester/ADN

Сотні жителів Аляски зібралися 14 серпня в Анкориджі на знак протесту проти запланованої в місті зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним.

Про це пише Anchorage Daily News.

Скрізь були українські прапори, плакати та маршовий оркестр. Деякі з них протестували проти політики Трампа, не пов’язаної із самітом, а інші, зокрема, критикували заплановану на п’ятницю зустріч Трампа з Путіним.

«Я бачу фашистів з мого будинку», — було написано на одному з плакатів, пародіюючи нині популярне зауваження 2008 року колишньої губернаторки Сари Пейлін про близькість Аляски до Росії.

«Путін не зупиниться на Україні», — йшлося на іншому плакаті, що натякало на занепокоєння деяких жителів Аляски тим, що Путін спробує відновити контроль над Аляскою, яку Росія продала США у 1867 році.

Протест у четвер організувала і рекламувала коаліція прогресивних груп, які також планують серію протестів у день зустрічі, 15 серпня. Тим часом республіканці Аляски планує мітинг на підтримку Трампа в тому ж місці опівдні 15 серпня.