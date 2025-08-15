На Алясці відбувся проукраїнський мітинг через зустріч Трампа і Путіна
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Marc Lester/ADN
Сотні жителів Аляски зібралися 14 серпня в Анкориджі на знак протесту проти запланованої в місті зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним.
Про це пише Anchorage Daily News.
Скрізь були українські прапори, плакати та маршовий оркестр. Деякі з них протестували проти політики Трампа, не пов’язаної із самітом, а інші, зокрема, критикували заплановану на п’ятницю зустріч Трампа з Путіним.
«Я бачу фашистів з мого будинку», — було написано на одному з плакатів, пародіюючи нині популярне зауваження 2008 року колишньої губернаторки Сари Пейлін про близькість Аляски до Росії.
«Путін не зупиниться на Україні», — йшлося на іншому плакаті, що натякало на занепокоєння деяких жителів Аляски тим, що Путін спробує відновити контроль над Аляскою, яку Росія продала США у 1867 році.
Протест у четвер організувала і рекламувала коаліція прогресивних груп, які також планують серію протестів у день зустрічі, 15 серпня. Тим часом республіканці Аляски планує мітинг на підтримку Трампа в тому ж місці опівдні 15 серпня.
- Дональд Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня в штаті Аляска. Президент США раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.
- CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.
- Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.