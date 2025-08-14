Bloomberg: Поставки мазуту з РФ зараз найвищі з початку повномасштабної війни. Ось чому

Новини

Getty Images / «Бабель»

Зараз поставки мазуту з РФ досягли найвищого рівня з початку повномасштабної війни. Загалом на початку серпня експорт нафтопродуктів з Росії зріс, попри українські атаки дронами на нафтопереробні російські заводи.

Про це пише Bloomberg.

Загальний експорт нафтопродуктів у перші 10 днів серпня піднявся до 2,31 мільйона барелів на добу. Це найвищий показник з лютого та на 9% більше за середньодобовий показник липня.

Агентство зазначає, що через атаки українських дронів на російські НПЗ у РФ спостерігали різке падіння обсягів переробки нафти. Те, що поставки мазуту зростали, допомогло компенсувати падіння експорту дизельного пального, яке скоротилося до найнижчого рівня цього року, — до кінця серпня експорт бензину заборонили, щоб забезпечити внутрішнє постачання.

У цей час поставки мазуту зросли на 48% у порівнянні з попереднім місяцем — до 882 тисяч барелів на добу, що є найвищим рівнем з лютого 2022 року. Поставки до Азії зросли у понад два рази. Також зросла кількість поставок до Туреччини.

Bloomberg пояснює, що мазут зазвичай потребує меншої переробки, а збільшення його експорту може свідчити про те, що вторинні процеси на НПЗ уповільнюються — це етапи, які йдуть після первинної перегонки нафти, коли виробляють більш цінні нафтопродукти: бензин, дизель, авіаційне пальне.

Експорт напівпродуктів для НПЗ, таких як вакуумний газойль, скоротився до 71 тисячі барелів на добу. Експорт нафти нафтового розріджувача (нафти нафтової, нафтового розчинника) збільшився на 12% до найвищого рівня з лютого. Експорт дизелю та газойлю знизився на 2% у порівнянні з попереднім місяцем — приблизно до 912 тисяч барелів на добу. Більше вантажів прямують до Африки та Азії. Експорту бензину, його компонентів для змішування та авіаційного пального цього місяця наразі не було.

Загалом ринок орієнтується на морські поставки нафти як на одне з небагатьох джерел інформації про обсяги видобутку в Росії — а все тому, що офіційні дані засекречені. Експорт сирої нафти трохи знизився, але залишився в межах звичних показників. Тож серйозних змін поки не видно.