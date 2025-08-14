В Албанії можуть створити міністерство, повністю кероване ШІ. Так боротимуться з корупцією

Новини

Getty Images

Албанія інтегрує штучний інтелект у роботу державних інституцій, щоб боротися з корупцією та прискорити процес вступу до Євросоюзу. Країна навіть розглядає ідею створення міністерства, яким повністю керуватиме ШІ.

Про це повідомляє Politico.

На пресконференції у липні прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що ШІ може стати найефективнішим елементом уряду та інструментом для боротьби з корупцією й підвищення прозорості.

«Одного дня у нас може навіть бути міністерство, повністю кероване штучним інтелектом. Таким чином не буде кумівства чи конфлікту інтересів», — заявив Рама.

За його словами, місцеві розробники навіть могли б створити модель ШІ, щоб той призначав людей на посаду міністра. Це могло б зробити Албанію першою країною з урядом, де всі міністри та прем’єр — це штучний інтелект.

Хоча офіційних кроків для інтеграції інструментів ШІ в роботу держінституцій ще не зроблено, прем’єр закликав серйозно розглянути цю ідею.

Наразі штучний інтелект в Албанії вже застосовують для контролю державних закупівель, а також для аналізу податкових і митних операцій у реальному часі та виявлення порушень. Це є вимогою ЄС.

Крім того, ШІ використовують у дронах і супутниках зокрема для виявлення незаконних будівництв, пляжних самовільних забудов чи насаджень канабісу.