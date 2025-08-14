Убивство підлітка на фунікулері. Підозрюваному продовжили арешт, він скаржиться на «тиск громади»

Новини

Шевченківський районний суд Києва 14 серпня продовжив запобіжний захід колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, підозрюваному в убивстві підлітка на станції столичного фунікулера.

Про це повідомляє «Суспільне».

Суд продовжив Косову арешт на два місяці — до 11 жовтня без права внесення застави.

На засіданні були присутні активісти, друзі та рідні загиблого юнака Максима Матерухіна.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко очолив групу прокурорів і особисто представив обвинувачення в суді.

Прокурори просили продовжити запобіжний захід без визначення застави. Проте сторона захисту виступила за домашній арешт і носіння електронного браслета.

Підозрюваний Косов під час спілкування із журналістами заявив про тиск громади у цій справі.

«Хотілося, щоб справа розглядалася неупереджено та не порушувала мої права... Так, це трагедія. Мені дуже шкода, що так сталося, але ми повинні досліджувати це неупереджено», — сказав Косов.

Наступне судове засідання заплановане на 20 серпня.