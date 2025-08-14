Убивство підлітка на фунікулері. Підозрюваному продовжили арешт, він скаржиться на «тиск громади»
- Світлана Кравченко
Шевченківський районний суд Києва 14 серпня продовжив запобіжний захід колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, підозрюваному в убивстві підлітка на станції столичного фунікулера.
Про це повідомляє «Суспільне».
Суд продовжив Косову арешт на два місяці — до 11 жовтня без права внесення застави.
На засіданні були присутні активісти, друзі та рідні загиблого юнака Максима Матерухіна.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко очолив групу прокурорів і особисто представив обвинувачення в суді.
Прокурори просили продовжити запобіжний захід без визначення застави. Проте сторона захисту виступила за домашній арешт і носіння електронного браслета.
Підозрюваний Косов під час спілкування із журналістами заявив про тиск громади у цій справі.
«Хотілося, щоб справа розглядалася неупереджено та не порушувала мої права... Так, це трагедія. Мені дуже шкода, що так сталося, але ми повинні досліджувати це неупереджено», — сказав Косов.
Наступне судове засідання заплановане на 20 серпня.
- Убивство підлітка на станції київського фунікулера сталося 7 квітня 2024 року. Співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, за версією слідства, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів, серед них був і 16-річний Максим Матерухін. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці.
- Після перекваліфікації підозри на тяжчу статтю — умисне вбивство з обтяжуючими обставинами — експрацівнику УДО загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.