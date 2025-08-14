У Сербії другий день поспіль спалахують сутички на антиурядових протестах

Новини

AP Photo/Darko Vojinovic

У Сербії 13 серпня спалахнули сутички між антиурядовими протестувальниками та прихильниками влади. Це відбулось вдруге за два дні.

Про це повідомляє Accotiated Press.

У північному місті Нові-Сад біля офісу правлячої партії SNS прихильники президента неодноразово кидали в опозиційних протестувальників фаєри. У відповідь ті розбили вікна офісу, після чого до будівлі стягнули підрозділи спецпризначення поліції.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що щонайменше один поліцейський отримав поранення, і закликав до «відновлення правопорядку».

Сутички 13 серпня стали відповіддю на події попереднього дня в місті Врбас. Там прихильники уряду кидали в натовп фаєри, каміння і пляшки, а протестувальники у відповідь жбурляли в них різні предмети. За даними поліції, постраждали десятки людей, серед них 16 правоохоронців. Подібні інциденти сталися й в інших містах.

Reuters/Djordje Kojadinovic

Тисячі людей вийшли на вулиці й в інших містах, зокрема в Белграді, де поліція застосувала сльозогінний газ для розгону груп протестувальників. У центральному місті Кралєво правоохоронці розділили опозицію та прихильників чинної влади. Демонстрації відбулися також у Крагуєвці, Чачаку та південному місті Ніш. Інформації про постраждалих серед протестувальників 13 серпня поки що немає.

Провладні медіа повідомили, що ввечері 13 серпня президент Сербії Александар Вучич прибув до табору своїх прихильників біля будівлі президентської адміністрації в центрі Белграда і назвав антиурядових протестувальників «бандитами».

Скриншот / Reuters

Поліція заявила про затримання кількох людей після сутичок у Врбасі. Комісар поліції Драган Васильєвич на державному телебаченні RTS сказав, що протестувальники «прийшли атакувати» прихильників влади біля офісу партії.

Президент, інші представники влади та провладні медіа неодноразово називали протестувальників «терористами», хоча більшість акцій у країні проходили мирно.

Протестувальники стверджують, що саме прихильники влади першими напали на них у Врбасі, а також у Бачка-Паланці, в Нові-Саді та Ніші. У Белграді поліція відтіснила учасників акції з центру міста.

Що відомо про протести

Сербія офіційно прагне вступити до ЄС, але Вучич підтримує тісні зв’язки з Росією та Китаєм. З часу приходу до влади 13 років тому його неодноразово звинувачували у придушенні демократичних свобод.

Приводом до початку щоденних акцій протесту по всій країні стала загибель 16 людей через обвал даху відремонтованого залізничного вокзалу в місті Нові-Сад в листопаді 2024 року.

Студенти, опозиція та антикорупційні організації звинувачують Вучича та його союзників у корупції, зв’язках з організованою злочинністю, насильстві проти опонентів і обмеженні свободи медіа.

Учасники протестів вимагають провести дострокові вибори та сподіваються, що це дозволить усунути Вучича та його партію від влади після 13 років правління. Також вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ Дачича через недавнє насильство на акціях.

Прихильники президента останнім часом почали організовувати контрдемонстрації, що підживлює побоювання ескалації насильства.