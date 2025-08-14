У липні кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула максимуму за понад три роки

Новини

Мовенко Сергій / Telegram

У липні 2025 року в Україні зафіксували щонайменше 1 674 жертви серед цивільних — 286 загиблих і 1 388 поранених. Це найбільша місячна кількість з травня 2022 року.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Як порівняти з липнем 2024 року, кількість загиблих і поранених цивільних зросла на 22,5%.

Раніше місія ООН називала червень 2025 року місяцем з найбільшою за три роки кількістю цивільних жертв серед українців. Збільшення кількості жертв у липні відбулося переважно в підконтрольних Україні районах вздовж лінії фронту. Найбільший приріст спричинили російські авіабомби — 276 жертв (67 загиблих і 209 поранених) у липні проти 114 жертв (34 загиблих і 80 поранених) у червні.

Попри зменшення кількості жертв від ракет дального радіусу дії та дронів-камкадзе приблизно на 20% у липні проти червня, ці атаки залишалися серйозною загрозою для цивільних. Вони спричинили майже 40% усіх цивільних жертв, зокрема у великих містах, таких як Київ, Дніпро і Харків.

Безпілотники ближнього радіусу дії посіли друге місце серед причин жертв з-поміж цивільних після зброї дальнього радіусу дії — 24% від загальної кількості (64 загиблих і 337 поранених).

Загалом випадки постраждалих цивільних фіксували у 18 областях України та в Києві.