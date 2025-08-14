Російських хакерів підозрюють в атаці на дамбу в Норвегії
- Олександр Булін
Arve Olav F. Solbakken/Firdaposten
Російські хакери, ймовірно, стоять за саботажем на дамбі в Норвегії 7 квітня, який вплинув на потік води.
Про це пише норвезьке медіа NRK з посиланням на представників місцевої поліції.
Під час інциденту хакери отримали доступ до цифрової системи, яка дистанційно керує одним із клапанів дамби, що розташована на виході з озера Рісвеватне. Вони відкрили його, аби збільшити потік води. Клапан був відкритий близько чотирьох годин, але це не загрожувало навколишній території.
У червні правоохоронці виявили трихвилинне відео, яке опублікували в Telegram у день атаки. На ньому показано панель керування дамбою та позначку, що ідентифікує проросійське кіберзлочинне угруповання.
- Нещодавно Microsoft викрила групу російських хакерів, відомих як Secret Blizzard, або Turla. Вони проводили масштабну кампанію зі шпигунства за посольствами в Москві. Ця хакерська група діє понад 25 років. Уряд США вважає цю групу підрозділом ФСБ Росії.
- 15 липня в Євросоюзі ліквідували хакерську групу, яка підтримувала російську агресію проти України. У спецоперації брали участь правоохоронці 12 країн разом з Євроюстом та Європолом. Група здійснювала атаки під час політичних подій, таких як вибори до Європейського парламенту, саміти НАТО та заходи на підтримку України.