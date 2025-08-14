Російських хакерів підозрюють в атаці на дамбу в Норвегії

Новини

Arve Olav F. Solbakken/Firdaposten

Російські хакери, ймовірно, стоять за саботажем на дамбі в Норвегії 7 квітня, який вплинув на потік води.

Про це пише норвезьке медіа NRK з посиланням на представників місцевої поліції.

Під час інциденту хакери отримали доступ до цифрової системи, яка дистанційно керує одним із клапанів дамби, що розташована на виході з озера Рісвеватне. Вони відкрили його, аби збільшити потік води. Клапан був відкритий близько чотирьох годин, але це не загрожувало навколишній території.

Arve Olav F. Solbakken/Firdaposten

У червні правоохоронці виявили трихвилинне відео, яке опублікували в Telegram у день атаки. На ньому показано панель керування дамбою та позначку, що ідентифікує проросійське кіберзлочинне угруповання.