Уряд ухвалив рішення, коли відімкнуть 3G

Новини

Getty Images

Кабмін визначив дату остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G) — 31 грудня 2030 року.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на розпорядження уряду, яке стало доступне редакції.

Частоти, що нині використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують переорієнтувати під новіші стандарти, зокрема IMT-2020 (5G). Це має забезпечити швидшу передачу даних, ефективніше використання спектра і нижчі витрати на одиницю трафіку.

У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що визначення конкретного строку вимкнення 3G дозволить операторам чіткіше спланувати модернізацію мереж, уникнути технологічного відставання та сприяти переходу абонентів на сучасні стандарти зв’язку.

Оператори почали поетапно вимикати 3G ще на початку 2025 року – в окремих населених пунктах і регіонах. Тоді в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК), уточнили, що відключення відбуватиметься поступово, а всі абоненти отримають завчасні повідомлення.

Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться: дзвінки та SMS залишаться доступними. Якщо в певній місцевості зараз є лише 3G, його замінять на новіший стандарт. Поки там не з’явиться 4G, мережу не відключатимуть. Користувачі сім-карток, що не підтримують 4G, можуть безкоштовно замінити їх у центрах обслуговування свого оператора — номер при цьому збережеться.