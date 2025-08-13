Уряд дозволив бронювати всіх працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях

Новини

Уряд 13 серпня змінив порядок бронювання військовозобов’язаних — розширив можливість для збереження працівників підприємств, які працюють у зонах бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Відтепер можна бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій.

Змінювати ліміт бронювання через портал «Дія» зможе державний орган, який визнав підприємство критично важливим, — на підставі звернення обласних військових адміністрацій за місцем фактичної роботи підприємства.

Ці зміни допоможуть стабільній роботі прифронтових підприємств, збереженню робочих місць і безперервному виконанню ними завдань у сфері оборони та забезпечення регіонів.

Порядок бронювання не змінюється: