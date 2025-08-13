Деякі категорії громадян зможуть отримати 70% компенсації за перший внесок за програмою «єОселя». Які саме

Новини

Уряд ухвалив рішення, що відтепер за програмою «єОселя» держава компенсуватиме 70% першого внеску на іпотеку для певних категорій громадян.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виплати 70% першого внеску на іпотеку зможуть отримати внутрішньо переміщені громадяни, а також жителі прифронтових територій.

Крім того, вони зможуть отримати 70% виплат за кредитом у перший рік. Уряд також виплачуватиме додатково 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, повʼязаних з оформленням іпотеки.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» почалася в жовтні 2022 року, вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом та силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.