Суд продовжив арешт обвинуваченим у справі про замах на Буданова

Голосіївський суд Києва продовжив арешт колишнім працівникам Управління державної охорони Андрію Гуку та Олександру Деркачу, яких звинувачують в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє «Суспільне».

Обидва перебувають під вартою з травня 2024, коли їх затримали за підозрою в співпраці з Федеральною службою безпеки (ФСБ РФ).

За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

Деркач, як каже слідство, передавав російським спецслужбам через Гука дані про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби.

Підозрювані не визнають вину. Гук спочатку давав зізнавальні свідчення, проте згодом заявив, що зробив це під тиском та тортурами.