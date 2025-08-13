Україна виборола три золота у бойовому самбо на Всесвітніх іграх 2025 — перемогли «нейтральних» росіян

Новини

Міністерство молоді та спорту України

Троє українських спортсменів — Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко — здобули золоті медалі Всесвітніх ігор 2025 на змаганнях з бойового самбо у своїх вагових категоріях. Всі троє змагалися з «нейтральними» росіянами.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України та «Суспільне».

Першу медаль Україні приніс Андрій Кучеренко. Він здобув золото у вазі до 71 кг. Самбіст у фіналі здолав «нейтрального» Ролана Зіннатова з рахунком 6:1. Свою перемогу Андрій відсвяткував гопаком.

Друге золото здобув Владислав Руднєв. У фіналі вагової категорії до 79 кг він зустрівся з «нейтральним» Ованесом Абгаряном. Українець провів серію атак та здобув перемогу з рахунком 3:0.

Третю медаль Україні приніс Петро Давиденко у категорії до 88 кг. Він — триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу. Його суперником став «нейтральний» самбіст Абусупьян Аліханов. Петро Давиденко переміг з рахунком 4:1.

Завдяки успіхам у самбо Україна має в активі вже 26 медалей Всесвітніх ігор 2025, з них — 11 золотих.