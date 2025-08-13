Естонія висилає російського дипломата — його звинуватили у підривній діяльності. У РФ пообіцяли відповісти

Новини

Ville Säävuori / Flickr

Естонія оголосила персоною нон грата секретаря російського посольства — тепер він має залишити країну. Дипломата звинуватили у підривній діяльності та розколі суспільства. МЗС Росії пообіцяло відповісти на цей крок.

Про це пише естонський мовник ERR.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна зазначив, що цей дипломат безпосередньо й активно підривав конституційний лад та правову систему Естонії, розколював суспільство та сприяв злочинам проти Естонії. Зокрема, йдеться про випадки порушення санкцій. Міністр розповів, що за ці злочини вже засудили одного громадянина Естонії.

Він додав, що постійне втручання російського посольства у внутрішні справи Естонії має припинитися, а висилка дипломата — це сигнал, що Естонія не дозволить на своїй території координованих дій іноземної держави.

МЗС зауважило, що цей крок відповідає статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка дозволяє країні перебування у будь-який час, не прояснюючи причин, оголосити дипломата персоною нон грата.

Ще раніше Естонія та Росія відкликали своїх послів, і посольства в обох країнах очолюють тимчасові повірені. У російському посольстві в Естонії є три перших секретарі, але МЗС не уточнює, кого саме оголосили персоною нон грата.

Представник російського МЗС Олексій Фадєєв назвав такий крок «не першим ворожим актом з боку Естонії» та зазначив, що в Москві «до цього вже звикли». За його словами, заходи проти естонських дипломатів зараз опрацьовують.

ERR пояснює, що зазвичай дипломатична практика передбачає принцип взаємності — країна, з якої висилають дипломата, часто вимагає, щоб аналогічного посадовця з іншої сторони також відкликали.