«Нафтогаз» отримає від ЄБРР €500 млн на закупівлю газу — це найбільша угода банку в Україні
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
«Нафтогаз» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду — €500 мільйонів на закупівлю газу.
Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, це найбільший проєкт банку в нашій країні.
«Але найважливіше — вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України. Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими», — додала вона.
- У лютому президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо казала, що банк планує цього року інвестувати щонайменше €1,5 мільярда в підтримку економіки та бізнесу України.