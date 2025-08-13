Новини

«Нафтогаз» отримає від ЄБРР €500 млн на закупівлю газу — це найбільша угода банку в Україні

Ольга Березюк
«Нафтогаз» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду — €500 мільйонів на закупівлю газу.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, це найбільший проєкт банку в нашій країні.

«Але найважливіше — вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України. Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими», — додала вона.