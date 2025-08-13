Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію в Брянський області

Новини

Militarnyi / «Бабель»

Безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони в ніч на 13 серпня атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.

Операцію здійснили спільно з підрозділами Сил оборони України. За інформацією з місцевих сторінок у соціальних мережах, у ніч проти 13 серпня в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів. Після цього на лінійно-виробничії диспетчерській станції «Унеча» розпочалася сильна пожежа, туди попрямували екстрені служби.

ЛВДС «Унеча» є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить холдингу «АК «Транснефтепродукт». Він задіяний у забезпеченні військово-промислового комплекса країни-агресорки. Основна функція станції — транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить майже 9 тисяч кілометрів.