Зеленський підтвердив прорив РФ поблизу Добропілля на Покровському напрямку на орієнтовно 10 км

Президент України Володимир Зеленський підтвердив прорив РФ поблизу Добропілля на Покровському напрямку на орієнтовно 10 кілометрів.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами 12 серпня, передає «Суспільне».

За словами Зеленського, групи росіян просувалися без техніки. Деяких з них вже знищили, деяких — взяли в полон.

«Задача цього просування нам зрозуміла: до 15 серпня сформувати певний інформаційний фон, особливо в американському просторі, що Росія просувається вперед, а Україна втрачає території», — наголосив президент.

Він додав, що на Донбасі зберігається найважча ситуація для Сил оборони. Водночас українська армія просунулась на Сумщині, де зачистили ще 900 метрів та подекуди ЗСУ вийшли на кордон з Росією. Також вдалось просунутись на 1 кілометр на Луганщині.

Що передувало

Напередодні, 11 серпня, сервіс DeepState повідомляв, що війська РФ просунулися в напрямку Добропілля до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя, а звідти — проникли у Веселе, де вже зафіксовано близько 20 військових.

В ОСУВ «Дніпро» тоді пояснювали, що противник, маючи чисельну перевагу, просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу.

Наступного дня, 12 серпня, у Генштабі повідомили, що росіяни зосередили на Покровському напрямку понад 110 тисяч військових. Окремі диверсанти проникли в кілька населених пунктів.

Зокрема, кілька невеликих ДРГ обійшли позиції українських захисників та спробували просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Також диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр.

У ГШ додали, що для виявлення диверсантів вже виділили додаткові сили і засоби. Раніше цього дня в «Азові» повідомляли, що їхні бійці зайняли визначену смугу оборони на Покровському напрямку.