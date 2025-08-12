На Житомирщині викрили схеми із держбюджетом, земельними ділянками та хабарями: 28 підозр і понад 33 млн грн збитків

Новини

На Житомирщині повідомили 28 підозр голови сільради, депутату, керівникам державних та комунальних установ, підрядникам, посадовцям місцевої влади. Мова про земельні схеми, неправомірні вигоди — загалом держава зазначала понад 33 мільйонів гривень збитку.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У сфері земельних оборудок колишній керівник філії Держземагентства разом із керівниками колективних сільськогосподарських підприємств заволоділи 152 земельними ділянками на території Малинської та Чоповицької громад загальною площею 1747 га.

Начальник відділу Оліївської сільради незаконно передав 3,5 га землі, голова Головківської сільради внесла неправдиві дані до договору оренди 100 га.

Також правоохоронці зафіксували той факт, що посадовець Малинської міськради вимагав гроші за «невтручання» у діяльність підприємця.

Крім того, до суду скерували справу стосовно заступників директора приватної компанії та виконувача обов’язків директора держпідприємства, які отримали 1,4 мільйона гривень за безперешкодне користування понад 300 га землі.

Окремо слідчі задокументували схеми розкрадання бюджетних коштів. Йдеться про ремонти, закупівлю електроенергії, реконструкцію дитячого садка, фіктивні виплати за лікування пацієнтів і фіктивне працевлаштування. Такі випадки виявили у школах, лікарнях та на комунальних підприємствах.

Серед іншого правоохоронці встановили той факт, що депутат Житомирської міськради не задекларував активи на кілька мільйонів гривень.

Загалом збитки бюджету склали 33,1 мільйона гривень, вартість незадекларованого майна — 4,9 мільйона гривень, а 400 тисяч становили легалізовані незаконно отримані кошти.