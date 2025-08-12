Двох працівників російської колонії підозрюють у катуваннях українських військовополонених
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Правоохоронці повідомили про заочну підозру у воєнних злочинах двом росіянам, які катували українських полонених.
Про це повідомляє СБУ.
Мова про працівників колонії № 7 управління Федеральної служби виконання покарань по Владимирській області РФ, а саме:
- заступника керівника режимного об’єкта Олексія Хавецького 1989 року народження;
- співробітника оперативного відділу колонії Григорія Швецова 1998 року народження. Він був підлеглим Хавецького.
Як встановило розслідування, з липня 2023 року до 17 жовтня 2024 року вони катували групу українських полонених — били гумовими кийками, нацьковували на них службових собак та застосовували електрошокери.
Час від часу полонених на тривалий час залишали без їжі, води та медикаментів, а в холодну пору року — без теплого одягу. Їх утримували у переповнених камерах з іншими ув’язненими, які страждали на гострі інфекційні хвороби шкіри.
Такі дії росіян порушують вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.