У Болгарії провели обшуки за запитом України — кажуть про корупцію на закупівлі зброї

У Болгарії 12 серпня у торговців зброєю провели низку обшуків на запит України. Вони стосуються справи про продаж зброї за завищеними цінами.

Про це повідомила болгарська генпрокуратура.

Обшуки проходили у будинках і офісах у Софії та по всій країні на запит Національного антикорупційного бюро України. Операцію проводили під контролем Національної слідчої служби Болгарії.

Участь в обшуках брали слідчі Національної служби розслідувань, співробітники Генерального управління МВС з боротьби з організованою злочинністю та Генерального управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.

Пізніше у болгарському МВС заявили, що наразі жодних арештів у межах цієї справи правоохоронці не проводили.

У якій саме справі проводили обшуки — невідомо. НАБУ поки офіційно не коментувало ситуацію.