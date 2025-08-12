У Росії суд дав українці 5 років за службу медиком у батальйоні ЗСУ у 2018 році

Новини

Pikist

Південний окружний військовий суд Росії засудив до п’яти років і двох місяців позбавлення волі 54-річну українку Олену Іпатову. Її визнали винною за статтею про участь у терористичній спільноті.

Про це повідомляє російське медіа «Медіазона»

Іпатову затримали 14 березня 2025 року. Вона перебувала під вартою до 2 квітня, після чого її відпустили під підписку про невиїзд. Після оголошення вироку жінку заарештували в залі суду.

Російська прокуратура на окупованій Донеччині заявляла, що Іпатова обіймала посаду бойового медика в штурмовому батальйоні «Айдар» ЗСУ з січня 2018 року до весни того ж року. Про її участь у діяльності батальйону після початку повномасштабного вторгнення у прокуратурі не повідомили.

Міністерство внутрішніх справ України розшукує Іпатову з 20 лютого 2025 року. У картці про розшук місцем її народження вказано Сіверськодонецьк.