Генштаб: Диверсанти РФ проникли в декілька міст на Донеччині. Окремі групи вже знищені

Росіяни зосередили на Покровському напрямку понад 110 тисяч військових. Окремі диверсанти проникли в кілька населених пунктів.

Про це звітують в Генштаб ЗСУ.

Зокрема, кілька невеликих ДРГ обійшли позиції українських захисників та спробували просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.

Також диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта — в процесі знищення.

У ГШ додали, що для виявлення диверсантів вже виділили додаткові сили і засоби. Раніше цього дня в «Азові» повідомляли, що їхні бійці зайняли визначену смугу оборони на Покровському напрямку.