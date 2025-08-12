Генштаб: Диверсанти РФ проникли в декілька міст на Донеччині. Окремі групи вже знищені
Автор:
- Ольга Березюк
Дата:
-
SOPA Images / Contributor / Getty Images
Росіяни зосередили на Покровському напрямку понад 110 тисяч військових. Окремі диверсанти проникли в кілька населених пунктів.
Про це звітують в Генштаб ЗСУ.
Зокрема, кілька невеликих ДРГ обійшли позиції українських захисників та спробували просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.
Також диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта — в процесі знищення.
У ГШ додали, що для виявлення диверсантів вже виділили додаткові сили і засоби. Раніше цього дня в «Азові» повідомляли, що їхні бійці зайняли визначену смугу оборони на Покровському напрямку.
- Напередодні, 11 серпня, сервіс DeepState повідомляв, що війська РФ просунулися в напрямку Добропілля до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя, а звідти — проникли у Веселе, де вже зафіксовано близько 20 військових.
- В ОСУВ «Дніпро» тоді пояснювали, що противник, маючи чисельну перевагу, просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу.