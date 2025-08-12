Новини

Україна восени запустить мобільний супутниковий зв’язок Starlink Direct to Cell. Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS, наприклад, у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для користування буде потрібен 4G-смартфон із SIM- або ESIM-карткою. Головна умова для технології — пряма видимість неба.

Звʼязок буде йти через супутники, оснащені модемами. Вони функціонуватимуть як вишки стільникового звʼязку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell (прямий супутниковий звʼязок зі смартфоном). Зараз технологія на етапі бета-тестування.

Михайло Федоров та генеральний директор Kyivstar Олександр Комаров тестували технологію і обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів.