Робота по 18 годин на добу, побиття і низькі зарплати. BBC дізнався про умови праці робітників КНДР у Росії

Росія дедалі більше покладається на північнокорейських робітників. Їх заманюють на будівельні роботи високими зарплатами, однак насправді їм доводиться працювати в надскладних умовах і за мізерні гроші.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Журналісти ВВС поспілкувались з шістьма північнокорейськими робітниками, які втекли з Росії після початку війни, а також з представниками уряду Південної Кореї, дослідниками та людьми, які допомагають рятувати цих працівників.

Один з таких працівників, Джин, розповів BBC, що коли він прибув на Далекий Схід Росії, його супроводжував агент північнокорейської служби безпеки, який наказав йому не розмовляти ні з ким і ні на що не дивитися.

«Зовнішній світ — наш ворог», — сказав агент. Після цього Джина відразу відправили будувати багатоповерхівки, змушуючи працювати понад 18 годин на добу.

Усі шестеро робітників описали однакові виснажливі графіки: підйом о шостій ранку та робота до другої ночі наступного дня, лише з двома вихідними на рік.

«Було страшно прокидатися, усвідомлюючи, що знову треба прожити той самий день», — каже Тхе, робітник, який утік з Росії минулого року. Він згадує, як вранці його руки не розгиналися після вчорашньої роботи.

«Дехто залишав пост, щоб подрімати, або засинав стоячи, але наглядачі знаходили їх і били. Це було ніби ми помирали», — розповідає ще один робітник Чан.

Професор університету Дон-А в Південній Кореї Кан Дон-ван, який неодноразово їздив до Росії, щоб брати інтерв’ю в північнокорейських робітників, каже, що працівники перебувають у вкрай небезпечних ситуаціях. Наприклад, їм доводиться працювати вночі з вимкненим світлом та майже без засобів безпеки.

Утікачі розповіли, що робітників не випускають за межі будівельних майданчиків, де вони живуть під наглядом агентів північнокорейської держбезпеки. Сплять вони у брудних, переповнених контейнерах, заражених комахами, або на підлозі недобудованих будинків, затягуючи отвори брезентом, щоб хоч трохи зберегти тепло.

Робітник Нам упав з висоти чотирьох метрів, розбив обличчя і не міг працювати, але навіть тоді його не відпустили до лікарні.

Як пише BBC, робітників з КНДР до Росії заманюють високими зарплатами, подібні закордонні будівельні роботи вважаються дуже престижними в Північній Кореї. Однак насправді більшу частину заробітку одразу забирає влада КНДР як «внесок лояльності». Решту — зазвичай це $100—200 на місяць — записують і видають лише після повернення робітників додому, щоб зменшити ризик втечі.

Тхе каже, що йому було «соромно», коли він дізнався, що робітники з Центральної Азії отримують у пʼять разів більше за третину роботи. «Я почувався у трудовому таборі — вʼязниці без ґрат», — згадує він. Тхе наважився втекти після перегляду відео на YouTube про зарплати в Південній Кореї.

Джин згадує, як інші робітники називали їх рабами: «Ви не люди, а машини, що вміють говорити», — глузували вони. Якось його менеджер заявив, що він може взагалі не отримати грошей, бо вони потрібні державі. Тоді Джин вирішив рятуватися втечею.

Останніми роками деяким робітникам вдавалося організувати втечу, використовуючи заборонені старі смартфони, куплені на зекономлені з дрібних щоденних виплат на сигарети й алкоголь.