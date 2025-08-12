Футболіст Ілля Забарний перейшов у ПСЖ. Тепер він другий найдорожчий український футболіст

Новини

Український 22-річний футболіст Ілля Забарний перейшов з англійського «Борнмута» у французький «Парі Сен-Жермен».

Про це повідомили у клубі та «Суспільне Спорт».

ПСЖ заплатив за трансфер €63 мільйони — це робить Забарного другим найдорожчим футболістом в історії України. Більше заплатив лише лондонський «Челсі» за Михайла Мудрика — €70 мільйонів.

Українець підписав контракт, розрахований на пʼять сезонів — до літа 2030 року. Забарний отримуватиме €4,5 мільйона на рік без урахування бонусів, з якими зарплата може збільшитись до €8 мільйонів протягом першого сезону в клубі.

У ПСЖ Забарний гратиме під номером 6. У збірній України він грає під 13 номер, у «Борнмуті» грав під 27, у київському «Динамо» — під 25.