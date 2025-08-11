Катер берегової охорони КНР врізався в китайський есмінець — вони намагались перехопити філіппінське судно

Новини

Jay Tarriela/X

У Південнокитайському морі під час переслідування філіппінського судна зіткнулись китайські есмінець та катер берегової охорони.

Про це повідомляє речник Філіппінської берегової охорони Джей Тарріела.

За словами Тарріели, інцидент трапився 11 серпня, коли представники берегової охорони Філіппін роздавали допомогу рибалкам у спірному районі рифу Скарборо. В цей час китайські моряки спробували обстріляти з водометів одне з філіппінських суден, але корабель успішно ухилився. Катер берегової охорони Китаю разом з есмінцем почав переслідувати філіппінське судно. Тарріела назвав це «ризикованим» маневром.

На відео, знятому екіпажем філіппінського судна «Сулуан», видно, як китайський катер врізався в ніс есмінця, коли той намагався відрізати шлях філіппінському патрульному судну. Берегова охорона Філіппін заявила, що зіткнення зробило китайський катер «непридатним для плавання» через значні пошкодження носової частини. Тарріела сказав, що Філіппіни негайно запропонували допомогу в евакуації людини за бортом та медичну підтримку своїм китайським колегам. Чи були постраждалі — невідомо.

Китай підтвердив, що інцидент відбувся, та звинуватив Філіппіни у «примусовому вторгненні» в китайські води, але сам факт зіткнення не згадав.

Південнокитайське море є центром територіальної суперечки між Китаєм та Філіппінами.