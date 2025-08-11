CNN: Трамп наказав прибрати портрет Обами з головного фоє Білого дому. Тепер він недоступний для звичайних відвідувачів

Новини

За дорученням президента США Дональда Трампа у Білому домі перенесли портрет його попередника Барака Обами та кількох інших колишніх американських лідерів із головного фоє у недоступну для відвідувачів зону.

Про це повідомляє CNN.

Також на менш помітне місце перенесли портрети колишніх президентів США Джорджа Буша — молодшого та Джорджа Буша — старшого.

Картини із зображенням ексочільників Білого дому перемістили у приватну частину резиденції, закриту навіть для більшості співробітників. Портрет Обами тепер бачитимуть лише члени першої родини, обрані чиновники та охорона.

Це не перший випадок, коли портрет Обами змінював своє місцерозташування. У квітні його замінили на картину з Трампом під час інциденту із замахом у Пенсильванії, а саме полотно перенесли з центрального фоє в іншу залу.

Така практика суперечить сучасному протоколу Білого дому, за яким портрети останніх президентів мають займати центральні місця біля входу, де їх бачать гості під час офіційних заходів та екскурсій.

Напруженість між Трампом і Обамою загострилася останніми місяцями. Трамп нещодавно звинуватив Обаму та членів його адміністрації у державній зраді під час виборів 2016 року, що викликало обурливу реакцію з боку його попередника. Офіс Обами назвав ці звинувачення спробою відвернути увагу.

Автор: Світлана Кравченко