CNN: Трамп наказав прибрати портрет Обами з головного фоє Білого дому. Тепер він недоступний для звичайних відвідувачів
За дорученням президента США Дональда Трампа у Білому домі перенесли портрет його попередника Барака Обами та кількох інших колишніх американських лідерів із головного фоє у недоступну для відвідувачів зону.
Про це повідомляє CNN.
Також на менш помітне місце перенесли портрети колишніх президентів США Джорджа Буша — молодшого та Джорджа Буша — старшого.
Картини із зображенням ексочільників Білого дому перемістили у приватну частину резиденції, закриту навіть для більшості співробітників. Портрет Обами тепер бачитимуть лише члени першої родини, обрані чиновники та охорона.
Це не перший випадок, коли портрет Обами змінював своє місцерозташування. У квітні його замінили на картину з Трампом під час інциденту із замахом у Пенсильванії, а саме полотно перенесли з центрального фоє в іншу залу.
Така практика суперечить сучасному протоколу Білого дому, за яким портрети останніх президентів мають займати центральні місця біля входу, де їх бачать гості під час офіційних заходів та екскурсій.
- Напруженість між Трампом і Обамою загострилася останніми місяцями. Трамп нещодавно звинуватив Обаму та членів його адміністрації у державній зраді під час виборів 2016 року, що викликало обурливу реакцію з боку його попередника. Офіс Обами назвав ці звинувачення спробою відвернути увагу.
Автор: Світлана Кравченко