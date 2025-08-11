У червні понад 30 тисяч українців отримали тимчасовий захист у Євросоюзі

Новини

У червні 2025 року 32 940 громадян України отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі. Загалом на кінець місяця під його дією перебували 4,31 мільйона українців.

Про це пише Eurostat.

Найбільшу кількість українців із тимчасовим захистом прийняли Німеччина (майже 1,2 мільйона), Польща (майже мільйон) і Чехія (378 тисяч). Також саме в цих країнах був найбільший приріст у червні.

Найвище співвідношення українців, які отримали тимчасовий захист, на тисячу населення спостерігалося в Чехії (34,7), Польщі (27,2) та Естонії (25,1). Середній показник на рівні ЄС становив 9,6.

Eurostat

Громадяни України становили понад 98,4% людей, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Серед них близько 45% — дорослі жінки, майже третина — неповнолітні, і близько чверті — дорослі чоловіки.