У Литві розпочалися військові навчання на кордоні з Білоруссю
- Олександр Булін
Stacevičiaus / LRT
У Литві розпочалися польові тактичні навчання «Лютий вовк 2025». Вони з 11 по 22 серпня проходитимуть у Варенському районі, що межує з Білоруссю, і на полігоні «Гайжюнай».
Про це пише литовська редакція медіа Delfi.
Навчання організовує піхотний батальйон Великого князя Литовського Альгірдаса піхотної бригади «Залізний вовк». Очікується, що візьмуть участь приблизно 350 солдатів і 50 одиниць техніки.
Протягом першого тижня навчань піхота передислокується до району Варена, де проводитимуть оборонні операції в населених пунктах з використанням БМП Vilkas та іншої бойової техніки. Протягом другого тижня підрозділи проведуть бойові стрільби на полігоні «Гайжюнай».
За словами військових, під час навчань будуть використовувати імітовані боєприпаси, піротехнічні заряди, звуки з гучномовців. Також військова техніка інтенсивно рухатиметься дорогами Варенського району.