Росіяни атакували автовокзал та клініку в Запоріжжі, є постраждалі (оновлено)
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Ввечері 10 серпня армія Росії завдала двох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Перший удар прийшовся по центральному автовокзалу. Станом на 20:00 відомо про 19 постраждалих через цю атаку, під завалами ще можуть бути люди.
Другий удар росіяни завдали по університетській клініці Запорізького медичного університету, там минулося без постраждалих.