Росіяни атакували автовокзал та клініку в Запоріжжі, є постраждалі (оновлено)

Новини

Ввечері 10 серпня армія Росії завдала двох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Перший удар прийшовся по центральному автовокзалу. Станом на 20:00 відомо про 19 постраждалих через цю атаку, під завалами ще можуть бути люди.

Другий удар росіяни завдали по університетській клініці Запорізького медичного університету, там минулося без постраждалих.