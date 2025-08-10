На Одещині в морі загинули троє людей — усі підірвалися на вибухонебезпечних предметах

Новини

На Одещині 10 серпня в морі загинули троє людей через вибухи невідомих предметів. Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік і жінка — у Затоці.

Про це повідомляє Нацполіція та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зараз поліцейські встановлюють обставини загибелі.

Місцеві телеграм-канали писали, що в морі вибухнула міна. Поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Правоохоронці закликають дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено, і відпочивати лише на тих пляжах, де це дозволено.

В області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді. З переліком місць відпочинку можна ознайомитися за посиланням.