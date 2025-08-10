Bihus.Info опублікувало розслідування про роботу нелегальних нічних таксі у Києві. Очільник КМВА зреагував

Новини

Команда журналістів Bihus.Info 9 серпня опублікувала розслідування про роботу нелегальних нічних таксі в Києві, які не сплачують податків, а під час комендантської години працюють за фальшивими перепустками. Наступного дня на це зреагував очільник КМВА Тимур Ткаченко — він визнав, що проблема існує, над її вирішенням уже працюють.

Зараз КМВА вже кілька місяців веде перемовини з усіма ключовими сервісами таксі для легальної роботи перевезень вночі виключно під соціальні потреби.

За словами Ткаченка, перепустки роками роздавали безконтрольно. Коли його 31 грудня 2024 року призначили на посаду голови КМВА, він розпочав аудит.

Каже, що заступники мера столиці Віталія Кличка Пантелеєв, Загуменний і Поворозник інформації не надали в тому вигляді, в якому ведеться реєстр виданих перепусток. За його словами, це означає, що реєстру немає.

«КМВА на шляху вирішення цієї проблеми зробила дві речі. Перша — я перепусток не видаю», — розповів посадовець.

Ткаченко додав, що крім того, вже скористалися досвідом Вінницької ОВА, створили техпроцеси і направили їх у «Київ Цифровий» для розробки. Очікують, що вийде повноцінний цифровий інструмент. Одночасно КМВА змінюватиме процедури надання дозволів на рух вночі. Це дасть можливість повністю скасувати паперові перепустки.

За словами Ткаченка, столиця не виділяє коштів на цифровізацію. На тлі цього він розкритикував Кличка і заявив, що його «ігнорування сучасних та корисних ініціатив призводить саме до розвитку корупції».