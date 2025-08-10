РФ атакувала Україну 100 дронами. Були влучання в прифронтових регіонах

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 10 серпня російська армія атакувала Україну 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Були влучання в прифронтових регіонах.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Ще 30 дронів влучили у 12 місцях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. У трьох місцях впали уламки.