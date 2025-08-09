Іран погрожує заблокувати американський коридор на південному Кавказі

Новини

Іран 9 серпня пригрозив заблокувати коридор, запланований на Кавказі відповідно до деклараці, яку 8 серпня в Білому домі підписали лідери Азербайджану і Вірменії.

Про це пише Reuters із посиланням на іранські медіа.

Запропонований «Шлях Трампа для міжнародного миру і процвітання» проходитиме через південну Вірменію, надаючи Азербайджану прямий вихід до його ексклаву Нахічевань, а звідти — до Туреччини. США протягом 99 років матимуть ексклюзивні права на коридор, що, за словами Білого дому, сприятиме збільшенню експорту енергоносіїв та інших ресурсів.

Головний радник Верховного лідера Ірану Алі Акбара Велаяті виступив з погрозами щодо присутності США у регіоні. Він сказав, що військові навчання, проведені на північному заході Ірану, продемонстрували готовність і рішучість Ісламської Республіки запобігти будь-яким геополітичним змінам.

«Цей коридор не стане проходом, що належатиме Трампу, а радше цвинтарем для найманців Трампа», — сказав Велаяті.

Міністерство закордонних справ Ірану раніше привітало угоду «як важливий крок до міцного регіонального миру». Проте там застерегли від будь-якого іноземного втручання поблизу іранських кордонів, яке може «підірвати безпеку і тривалу стабільність регіону».