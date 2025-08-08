Лідери Вірменії та Азербайджану підписали в Білому домі спільну декларацію про відмову від бойових дій
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
REUTERS/Kevin Lamarque
Президент Азербайджану Ільхам Алієв і премʼєр-міністр Вірменії Нікола Пашинян за посередництва президента США Дональда Трампа 8 серпня підписали в Білому домі спільну декларацію про відмову від бойових дій.
Про це стало відомо з прямої трансляції.
Декларація включає передачу США на 99 років ексклюзивних прав на стратегічний коридор на південному Кавказі, який отримав назву «Шлях Трампа для міжнародного миру і процвітання».
США додатково укладуть двосторонні угоди з обома країнами про розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій, включно зі штучним інтелектом.
Трамп також заявив, що США знімають обмеження на співпрацю з Азербайджаном у сфері безпеки. Їх наклали у 1992 році.
Алієв запропонував Пашину спільно номінувати Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Пашинян погодився, що американський президент її заслуговує.
- Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан понад століття сперечалися за деякі території, зокрема за Нагірний Карабах. Кожна з країн вважала район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії. Після війни 1991—1993 років і підписаного перемирʼя Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто частково контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану.
- 1 січня 2024 року самопроголошена Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) припинила своє існування. У вересні 2023 Азербайджан почав останній військовий наступ на цю територію, вже 15 жовтня над колишньою столицею НКР Степанакертом замайорів азербайджанський прапор.