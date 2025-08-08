Лідери Вірменії та Азербайджану підписали в Білому домі спільну декларацію про відмову від бойових дій

Новини

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і премʼєр-міністр Вірменії Нікола Пашинян за посередництва президента США Дональда Трампа 8 серпня підписали в Білому домі спільну декларацію про відмову від бойових дій.

Про це стало відомо з прямої трансляції.

Декларація включає передачу США на 99 років ексклюзивних прав на стратегічний коридор на південному Кавказі, який отримав назву «Шлях Трампа для міжнародного миру і процвітання».

США додатково укладуть двосторонні угоди з обома країнами про розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій, включно зі штучним інтелектом.

Трамп також заявив, що США знімають обмеження на співпрацю з Азербайджаном у сфері безпеки. Їх наклали у 1992 році.

Алієв запропонував Пашину спільно номінувати Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Пашинян погодився, що американський президент її заслуговує.