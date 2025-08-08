Лукашенко заявив, що не планує балотуватися на новий термін

Новини

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашено 25 липня дав інтервʼю журналісту Саймону Шустеру з журналу Time.

Про це пишуть на сайті президента Білорусі.

Серед іншого, він заявив, що не планує балотуватися на восьмий президентський термін.

«Ні, я зараз вже не планую, вже не планую. Я, єдине, що можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він пристойно виглядає», — сказав Лукашенко.

Він також заперечив, що його молодший син Микола може стати його наступником.

«Ні, він не наступник. Я так і знав, що ти захочеш запитати. Ні, ні, ні. Ось ти в нього запитай — ти його можеш так сильно образити цим», — заявив Лукашенко.

Лукашенко припустив, що наступним президентом Білорусі може стати людина, яка буде проводити «дещо іншу політику». Однак застеріг від революційних дій та закликав розвивати країну революційний шляхом, з опорою на «плечі сильних».