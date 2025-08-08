Офіцера зі швейцарської делегації ОБСЄ підозрюють у передачі інформації росіянам

Новини

Getty Images / «Бабель»

Високопоставленого швейцарського офіцера підозрюють у передачі секретної інформації представникам Росії під час роботи в делегації ОБСЄ у Відні.

Про це повідомляє швейцарський суспільний мовник SRF.

Полковник, що понад 20 років служить у Федеральному департаменті оборони, громадської безпеки та спорту (VBS), до середини 2024 року працював у Відні при швейцарській делегації ОБСЄ. Саме там, за версією слідства, влітку 2024 року він нібито передав документ російській делегації. При цьому слідчі не уточнюють, який саме документ він передав.

Як пише медіа, хоча цей документ через кілька годин і так розіслали всім членам ОБСЄ, у Берні сприйняли інцидент як серйозний. Наприкінці року офіцера відкликали до Швейцарії.

За інформацією SRF Investigativ, полковника могли відізвати під тиском інших держав, занепокоєних можливістю витоку чутливої інформації до Москви.

Справою займаються одразу кілька структур: військова прокуратура, розвідка та наглядові органи AB-ND і GPDel. Відомо, що розслідування може стосуватися як одного конкретного епізоду, так і потенційно ширших підозр, включно з розголошенням військової таємниці або шпигунством. Імʼя офіцера не називають, а сам він відмовляється коментувати справу, посилаючись на службові обмеження.

Інцидент привертає особливу увагу на тлі того, що у 2026 році Швейцарія очолить ОБСЄ.