Джерела «Бабеля»: Бійці ГУР атакували бригаду ППО в Краснодарському краї, 12 військових загинули

Новини

Бійці Головного управління розвідки атакували російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї.

Про це повідомили джерела «Бабеля».

Атака сталась вранці 8 серпня в селищі Афіпський. Під ударом була військова частина 90-ої зенітно-ракетної бригади ППО РФ.

Поблизу КПП військової частини пролунали два вибухи. Ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців РФ, десятки окупантів поранені, також знищено техніку.

Місцеві спецслужби перекрили район та ввели режим «антитерористичної операції». На місці події спостерігалось скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених і спеціальних служб.

Щоб приховати факт диверсії на території військової частини, у соцмережах поширили інформацію про вибух через нібито несправне обладнання автомобіля.

Джерела зазначають, що бійці атакованої бригади воюють проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках.