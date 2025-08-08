Росмедіа встановили імена понад 122 тисяч загиблих на війні росіян

Новини

Російська служба BBC спільно з «Медіазоною» і волонтерами встановили імена 122 883 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Найбільше втрат серед вихідців з Башкортостану (5 945) і Татарстану (5 605). Далі в списку за кількістю підтверджених загиблих Свердловська область (4 439), Пермський край (3 768) і Челябінська область (3 711).

За підрахунками журналістів, 27% встановлених загиблих — добровольці. У 2023 році вони становили лише 14% загальної кількості втрат.

Крім того, 14% усіх загиблих — це ув’язнені. Частка цієї категорії поступово зменшується, оскільки зараз слідчі та адвокати зобов’язані повідомляти обвинувачених і підозрюваних про те, що вони можуть уникнути кримінального покарання, якщо погодяться підписати контракт із російською армією. Оскільки за рішенням суду такі люди не були визнані винними, то їх враховують як добровольців, а не як засуджених.

Ще 11% усіх загиблих — це мобілізовані. Найімовірніше, реальні втрати серед цієї категорії можуть бути значно вищими, оскільки в багатьох некрологах не вказується статус загиблого.

Журналісти також зʼясували, що всього від початку вторгнення відомо про загибель 5 540 російських офіцерів. Серед них — 12 генералів.

BBC та «Медіазона» зазначають, що реальні втрати, імовірніше, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела. Військові фахівці, яких вони опитали, припускають, що цей аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% реальної кількості загиблих.

З урахуванням наведеної вище оцінки, реальна кількість загиблих з російського боку може бути в діапазоні від 189 тисяч до 273 тисяч.