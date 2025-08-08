Футбольні клуби РФ отримали майже €11 млн «солідарної» допомоги УЄФА з 2022 року — хоча їх відсторонили від змагань

Новини

uefa.com

УЄФА виплатила понад €10,8 мільйона у вигляді «солідарних» коштів російським футбольним клубам після того, як їм заборонили брати участь у європейських турнірах через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

Солідарні виплати зазвичай надають клубам, які не досягли достатньо хороших результатів на внутрішньому рівні, щоб потрапити до європейських змагань. За інформацією УЄФА, ці кошти покликані «підтримувати конкурентний баланс у вищих дивізіонах Європи з урахуванням додаткових доходів, які деякі клуби отримують завдяки участі в європейських змаганнях».

Російським клубам і національній збірній країни заборонили брати участь у міжнародних змаганнях від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Попри заборону УЄФА виплатила Російському футбольному союзу €3,3 мільйона в сезоні 2022/23, а в наступних двох сезонах — ще по €3,3 мільйона і €4,2 мільйона. У сезоні, що передував повномасштабному вторгненню, Російський союз також отримав €6,2 мільйона.

Водночас 27 липня директори пʼятьох українських клубів поскаржились президенту УЄФА Александеру Чеферіну на затримку з виплатою солідарних коштів за сезони 2023/24 та 2024/25. Йдеться про команди «Чорноморець» і «Реал Фарма» з Одеси, «Металург» із Запоріжжя, ФК «Фенікс Маріуполь» і ФК «Металіст 1925» з Харкова.

Директори клубів заявили, що швейцарський банк блокує виплати, посилаючись на незрозумілі вимоги про розташування футбольних клубів у «зоні бойових дій», якою безпідставно вважає всю територію України. Водночас жодних пояснень чи юридичного обґрунтування таких обмежень банк не надав.

Речник УЄФА спочатку заявив, що вони опублікують заяву з поясненням платежів, але зрештою жодної відповіді так і не надали.