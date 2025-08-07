Axios: Трамп не заперечує проти планів Ізраїлю захопити весь сектор Гази

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп не виступає проти плану премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо нової військової операції з окупації всього сектора Гази.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Очікується, що Рада безпеки Ізраїлю незабаром схвалить надзвичайно суперечливий план щодо розширення війни. За словами джерел, Трамп вирішив не втручатися і дозволити ізраїльському уряду ухвалювати рішення самостійно.

Нова операція з окупації додаткових районів центральної Гази, зокрема міста Газа, ймовірно, триватиме щонайменше кілька місяців і передбачатиме переміщення майже мільйона палестинських цивільних.

ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) також має увійти до районів, де, як вважає Ізраїль, утримують заручників.

Нетаньягу готується до ескалації війни, попри сильний міжнародний тиск із вимогою припинити бойові дії та зосередитися на гуманітарній кризі в анклаві та всупереч запереченням власних високопоставлених генералів.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися припинити вогонь у Газі та звільнити заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Проте сторони досі не домовились.