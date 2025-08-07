Ракетний удар по Київській телевежі: двом російським командирам заочно повідомили про підозру

Новини

«Суспільне»

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу та полковнику армії РФ, які командували ракетним ударом по Київській телевежі у березні 2022 року.

Про це йдеться в офіційному повідомленні СБУ.

Йдеться про командувача дальньої авіації Військово-повітряних сил генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша та полковника Олега Скітського — командира 121 важкого бомбардувального полку Військово-космічних сил Росії.

Telegram / СБУ

За даними слідства, обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару по Київській телевежі 1 березня 2022 року.

Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Розслідування встановило, що російська авіація вдарила по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу «повітря — земля».

Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро отримали поранення. Вибух пошкодив технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кобилашу і Скітському про підозру у воєнному злочині. Їм загрожує увʼязнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.