У центрі Черкас сталася стрілянина в McDonalds. Стрілка затримали (оновлено)

«Суспільне»

У центрі Черкас невідомий відкрив вогонь у місцевому McDonalds.

Про це пишуть місцева поліція та «Суспільне».

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебував всередині приміщення.

«Суспільне»

Персонал та відвідувачів евакуювали. На місці працюють правоохоронці.

Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела пише, що зловмисник підстрелив сам себе, його госпіталізували. «Суспільне» також писало, що близько 12:20 медики вивезли із закладу пораненого чоловіка.

Оновлено о 13:13. Поліція повідомила, що затримала стрілка.

За словами правоохоронців, чоловік зайшов до приміщення, кілька разів вистрелив, унаслідок чого сам себе поранив, а відтак зачинився у вбиральні. Його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого доправили в лікарню.