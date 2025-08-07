З осені працівники ТЦК повинні будуть носити бодікамери

Новини

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Також вони повинні будуть записувати відео під час перевірки документів або вручення повісток. За порушення цієї вимоги передбачена дисциплінарна відповідальність.

Наразі забезпеченість бодікамерами становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.

Шмигаль наголосив, що цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.