Вночі РФ запустила по Україні понад 100 дронів. Як спрацювала ППО

Новини

У ніч проти 7 серпня російська армія атакувала Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. З них 23 ППО не змогла знешкодити — були влучання.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі РФ запускала дрони з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Цього разу 23 безпілотники влучили в 11 місцях, ще у трьох — впали уламки.