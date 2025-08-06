На Волині та Івано-Франківщині оголосили 59 підозр. Серед фігурантів — голови громад, депутати та директори підприємств

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Офіс генерального прокурора

Прокурори Волинської та Івано-Франківської областей 6 серпня оголосили 59 підозр про корупцію, службову недбалість і зловживання службовим становищем. За даними слідства, сукупна сума збитків перевищує 150 мільйонів гривень.

На Волині підозру повідомили 19 фігурантам, зокрема посадовцям органів місцевого самоврядування, митниці, керівникам комунальних і державних установ, причетним до незаконних дій із бюджетними коштами. Загальна сума збитків від їхніх дій — приблизно 50 мільйонів гривень.

Серед підозрюваних:

начальник виробничого підрозділу «Радошинський піщаний кар’єр», що належить до сфери управління АТ «Укрзалізниця»;

два головні державні інспектори відділів митного поста «Ягодин» Волинської митниці;

директор приватного підприємства, яке виконувало роботи з будівництва укриття в закладі освіти в Ковелі;

колишній директор комунального підприємства «Володимиртепло»;

директор однієї з багатопрофільних лікарень області та депутат Маневицької селищної ради;

директор приватного підприємства у Володимирі, яке виконувало роботи з капітального ремонту корпусу Володимирського центру професійної освіти та спеціаліст із технічного нагляду на цьому ж об’єкті;

колишній генеральний директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту»;

сільський голова Підгайців;

директор одного з департаментів Луцької міської ради;

начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області разом із двома підлеглими.

Також прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП «Волиньвугілля». Його звинувачують у нецільовому використанні понад 31 мільйона гривень коштів держбюджету і службовому підробленні.

За даними слідства, впродовж березня — грудня 2022 року та лютого — березня 2023-го він скеровував кошти, призначені на реструктуризацію вугільної галузі та оплату праці працівників підприємства, на виплату зарплатні адміністрації.

На Івано-Франківщині прокурори повідомили про підозру 40 фігурантам. Загальна сума збитків перевищує 106 мільонів гривень.

Директора ПрАТ «Сегежа Україна» підозрююють у зловживанні службовим становищем і передачі майна товариства своємо сину. 75% цієї компанії належать громадянам РФ і перебувають під санкціями РНБО. Це завдало 46 мільйонів гривень збитків.

За даними слідства, службова недбалість директора Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції призвела до заниження вартості сільгосппродукції та завдала збитків на 21,9 мільйона гривень. Також його підозрюють у зловживанні службовим становищем під час укладення договорів підряду з приватним підприємством та завищенні витрат на обробку землі на 932 тисячі гривень.

Також підозри оголосили:

заступнику директора Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради — у розтраті 1,76 мільйона гривень під час виконання робіт з благоустрою міста;

директору компанії-постачальника послуг з транспортування теплової енергії жителям Івано-Франківська — у службовому підробленні та заволодінні 11 мільйонами гривень;

директору КП «Міська ритуальна служба» Івано-Франківської міської ради;

директору ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»;

голові та депутату Верховинської селищної ради;

чинному міському голові Бурштина;

голові Яблунівської селищної ради;

директору товариства та інженеру технагляду Управління капітального будівництва ОДА;

колишньому в. о. начальника ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області;

начальнику служби екологічної та радіаційної безпеки НГВУ «Долинанафтогаз» — у забрудненні земель нафтопродуктами із завданням 4 мільйонів гривень збитків довкіллю;

іншим посадовцям.

Зараз тривають досудові розслідування. Вирішуються питання про обрання запобіжних заходів.