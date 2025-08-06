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На Волині та Івано-Франківщині оголосили 59 підозр. Серед фігурантів — голови громад, депутати та директори підприємств

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Офіс генерального прокурора

Прокурори Волинської та Івано-Франківської областей 6 серпня оголосили 59 підозр про корупцію, службову недбалість і зловживання службовим становищем. За даними слідства, сукупна сума збитків перевищує 150 мільйонів гривень.

На Волині підозру повідомили 19 фігурантам, зокрема посадовцям органів місцевого самоврядування, митниці, керівникам комунальних і державних установ, причетним до незаконних дій із бюджетними коштами. Загальна сума збитків від їхніх дій — приблизно 50 мільйонів гривень.

Серед підозрюваних:

Також прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП «Волиньвугілля». Його звинувачують у нецільовому використанні понад 31 мільйона гривень коштів держбюджету і службовому підробленні.

За даними слідства, впродовж березня — грудня 2022 року та лютого — березня 2023-го він скеровував кошти, призначені на реструктуризацію вугільної галузі та оплату праці працівників підприємства, на виплату зарплатні адміністрації.

На Івано-Франківщині прокурори повідомили про підозру 40 фігурантам. Загальна сума збитків перевищує 106 мільонів гривень.

Директора ПрАТ «Сегежа Україна» підозрююють у зловживанні службовим становищем і передачі майна товариства своємо сину. 75% цієї компанії належать громадянам РФ і перебувають під санкціями РНБО. Це завдало 46 мільйонів гривень збитків.

За даними слідства, службова недбалість директора Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції призвела до заниження вартості сільгосппродукції та завдала збитків на 21,9 мільйона гривень. Також його підозрюють у зловживанні службовим становищем під час укладення договорів підряду з приватним підприємством та завищенні витрат на обробку землі на 932 тисячі гривень.

Також підозри оголосили:

Зараз тривають досудові розслідування. Вирішуються питання про обрання запобіжних заходів.