На Дніпропетровщині росіяни застосували тактику подвійного удару. Постраждали рятувальники ДСНС

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У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни застосували тактику подвійного удару. Внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє чоловіків та одна жінка.

Про це повідомили ДСНС і начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Група рятувальників потрапила під обстріл, коли обстежувала територію після попереднього обстрілу. Загинув 23-річний рятувальник Данило Хижняк.

Четверо людей дістали поранень, з них троє — працівники ДСНС.