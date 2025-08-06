НАБУ висунуло підозри в розкраданні 10 мільйонів гривень. Серед фігурантів — топчиновники

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Національне антикорупційне бюро України висунуло шість підозр в розкраданні 10 мільйонів гривень з державного бюджету.

Про це повідомляють СБУ і НАБУ.

Серед фігурантів справи:

колишній державний секретар Міністерства юстиції;

чинний начальник і заступник начальника управлінь Міністерства юстиції;

бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю, на рахунок якого переводили кошти.

За даними слідства, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.

У 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання нових серверів і програмного забезпечення на 19 мільонів гривень. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни. Організатори схеми викрали понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників.

Підозрюваним повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Начальнику управління Мінʼюсту додатково інкримінують зберігання вогнепальної зброї чи боєприпасів без дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).