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НАБУ висунуло підозри в розкраданні 10 мільйонів гривень. Серед фігурантів — топчиновники

Автор:
Олександр Булін
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Національне антикорупційне бюро України висунуло шість підозр в розкраданні 10 мільйонів гривень з державного бюджету.

Про це повідомляють СБУ і НАБУ.

Серед фігурантів справи:

За даними слідства, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.

У 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання нових серверів і програмного забезпечення на 19 мільонів гривень. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни. Організатори схеми викрали понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників.

Підозрюваним повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Начальнику управління Мінʼюсту додатково інкримінують зберігання вогнепальної зброї чи боєприпасів без дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).