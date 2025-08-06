Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської

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Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомляє телеканал N1.

Рішення ухвалили одностайно — на засіданні були присутні троє членів комісії, інші ж попередньо подали свою згоду на рішення. Таким чином усі семеро членів ЦВК підтримали скасування мандата.

Засідання відбулося у заочній формі, оскільки деякі члени були відсутні, але вони висловили свою думку щодо рішення письмово.

Член ЦВК Суад Арнаутович пояснив, що рішення ще не остаточне і набуде чинності лише після закінчення терміну подання апеляції, що може тривати місяць або два через адміністративні процедури.

Що передувало

Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС. Додік заявив, що закон усе одно впровадять, попри рішення суду.

У березні прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ про арешт Додіка та інших політиків. Їм інкримінували «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію. Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт Додік перетнув кордон сусідньої Сербії наприкінці березня, їздив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.

Уже 27 березня суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.