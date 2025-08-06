Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини скасувала мандат президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.
Про це повідомляє телеканал N1.
Рішення ухвалили одностайно — на засіданні були присутні троє членів комісії, інші ж попередньо подали свою згоду на рішення. Таким чином усі семеро членів ЦВК підтримали скасування мандата.
Засідання відбулося у заочній формі, оскільки деякі члени були відсутні, але вони висловили свою думку щодо рішення письмово.
Член ЦВК Суад Арнаутович пояснив, що рішення ще не остаточне і набуде чинності лише після закінчення терміну подання апеляції, що може тривати місяць або два через адміністративні процедури.
Що передувало
Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС. Додік заявив, що закон усе одно впровадять, попри рішення суду.
У березні прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ про арешт Додіка та інших політиків. Їм інкримінували «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію. Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини.
Всупереч внутрішньому ордеру на арешт Додік перетнув кордон сусідньої Сербії наприкінці березня, їздив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.
Уже 27 березня суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.
- У лютому суд Боснії і Герцеговини засудив Мілорада Додіка за непокору рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який наглядає за миром у балканській країні. Додіка визнали винним у тому, що він проігнорував рішення Шмідта і підписав закони, які той раніше скасував. Ці закони мали заблокувати виконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та самого Верховного представника на території Республіки Сербської, хоча раніше обидва органи вже скасували подібні ініціативи парламенту. Тоді Додіку призначили рік увʼязнення і шестирічну заборону на політичну діяльність.